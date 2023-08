Złożono blisko 39 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - poinformowała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przypomniano, że wnioski można składać tylko do 14 sierpnia br.

Jak przekazała Agencja, pomoc w postaci dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany została uruchomiona w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi wojną na Ukrainie.

"Na razie o to dofinansowanie ubiega się blisko 39 tys. rolników. Gospodarze, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym między 25 maja a 10 lipca 2023 r., a chcą skorzystać z nowej oferty pomocy, muszą wycofać dostarczone wcześniej dokumenty" - poinformowała Agencja. Dodano, że najwięcej wniosków złożono w Wielkopolsce.

Stawki dopłat wynoszą: 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi; 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi); 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją; 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami. Wysokość pomocy ma być obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon).

ARiMR zaznaczyła, że pula środków na ten cel wynosi 210 mln zł. W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy przekroczy ten limit, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej może skorzystać rolnik, który m.in.: między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych. Jeśli chodzi o zboża, są to: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto. W przypadku roślin strączkowych na liście znalazły się: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna. Dofinansowaniem objęte są również ziemniaki. Z pomocy finansowej może skorzystać rolnik, który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego albo wycofa złożony wniosek.

Potwierdzenie zakupu stanowi faktura VAT lub jej duplikat. Na dokumencie takim muszą się znaleźć: data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii. Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon).

Agencja tłumaczy, że dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na portalu gov.pl lub nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej. Dodano, że również w biurach powiatowych Agencji składa się oświadczenia o wycofaniu wniosku o dopłaty do materiału siewnego w formule de minimis.