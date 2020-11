ARiMR: dłuższy termin na składanie wniosków o pomoc na małe przetwórstwo rolne

Napisano, że nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój rozpoczął się 26 października. Pierwotnie miał trwać do 24 listopada, ale decyzją prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.

Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową do oddziałów regionalnych ARiMR. Oferta pomocy - jak czytamy - finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i skierowana do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą grupę stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożenie wniosku o płatność. Maksymalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł.

Druga grupa beneficjentów obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Zaznaczono, że w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

"Pomoc na +małe przetwórstwo i RHD+ przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych" - poinformowała Agencja.

Wsparcie można otrzymać m.in. na: budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.