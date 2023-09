Biznes i technologie

ARiMR: do 15 września można składać wnioski o dopłatę do prosiąt

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 18:01

Do 15 września br. producenci trzody chlewnej mogą się ubiegać o pomoc finansową do urodzonych w gospodarstwie prosiąt. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło ponad 11 tys. wniosków o to wsparcie - poinformowała Agencja.