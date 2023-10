Biznes i technologie

ARiMR: do 20 października wnioski od sadowników poszkodowanych przez przymrozki, grad i huragan

Data: 05-10-2023, 13:07

Do 20 października sadownicy mogą składać wnioski do biur powiatowych ARiMR o wsparcie z tytułu szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Aby otrzymać pomoc poza limitem de minimis, straty muszą wynosić co najmniej 70 proc. powierzchni sadów.