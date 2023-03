Do 27 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło blisko 44 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie przez internet – poinformowała w poniedziałek ARiMR.

ARiMR prowadzi nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r.; fot. unsplash.com

"Do 27 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło blisko 44 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" - podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w poniedziałkowym komunikacie.

Dopłaty bezpośrednie 2023

Agencja przypomniała, że od bieżącego roku do otrzymania dopłat konieczne jest stosowanie zasady wzmocnionej warunkowości, przestają natomiast obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia.

"Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023. Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie" - wyjaśniono w komunikacie agencji.

Przypomniano także, że zmienił się także dolny próg powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznaje się do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie. Dotychczas limit wynosił 50 ha.

Agencja podała, że w ramach wniosku o przyznanie dopłat można ubiegać się o płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona.

Poza tym rolnicy mogą składać wnioski o płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu, o płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Poza tym możliwe jest staranie się o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6; a także o płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych.

Wnioski mogą dotyczyć także płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5 oraz płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych. Można wnioskować o pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020) a także o pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną.

"Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Sposób logowania do systemu nie zmienia się w stosunku do zeszłego roku. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub potrzebują technicznego wsparcia przy składaniu wniosków, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji" - podano w komunikacie.

Agencja przypomniała, że nabór trwa od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

"W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Trwa realizacja wypłat - dotychczas z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 18,57 mld zł" - stwierdzono w komunikacie.