Rolnicy uprawiający kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik i spełnili warunki przyznania pomocy i jej nie otrzymali mogą się ponownie starać o dofinansowanie, wnioski są przyjmowane do 31 października 2023 r. - poinformowała ARiMR.

Pomoc skierowana jest do producentów zbóż i roślin oleistych, którzy ubiegali się o przyznanie wsparcia w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., spełnili warunki do otrzymania wsparcia, ale nie otrzymali dofinansowania. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z budżetu państwa. W ciągu pierwszych dni naboru złożono 5,7 tys. wniosków. Obecny nabór dotyczy rolników, którzy otrzymali z ARiMR pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji. Takich osób jest ponad 51 tys.

Wnioski do 31 października 2023 r. przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać bezpośrednio w placówkach Agencji, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Rolnik starający się o przyznanie rekompensaty zobowiązany jest do złożenia oświadczeń: o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nieotrzymaniu pomocy w ramach nadzwyczajnego wsparcia dla sektorów zbóż i nasion oleistych oraz zrzeczeniu się prawa do tego dofinansowania.

Agencja informuje, że w ramach naboru dla producentów zbóż i roślin oleistych, zakończonego 31 lipca 2023 r., wnioski złożyło ok. 130 tys. rolników. Wypłaty realizowano według kolejności złożenia dokumentów. Budżet na taką pomoc (unijny, który został uzupełniony środkami krajowymi) wyniósł ok. 800 mln zł i nie wystarczył dla wszystkich, którzy się o takie wsparcie ubiegali. W związku z tym, wystąpiono o zgodę Komisję Europejskiej na zwiększenie budżetu w ramach środków krajowych. Taka zgoda została udzielona. Zatem ci rolnicy, którzy nie otrzymali wsparcia, mogą się o nie ubiegać o pomoc do 31 października 2023 r.