Biznes i technologie

ARiMR: do 6 października - wnioski na inwestycje zapobiegające ASF

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 14:03

Do 100 tys. zł wsparcia może otrzymać rolnik na inwestycje zapobiegające afrykańskiemu pomorowi świń (ASF), np. na wykonanie ogrodzenia. Wnioski o taką pomoc będą przyjmowane do 6 października br. - poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.