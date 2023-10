Biznes i technologie

ARiMR: inwestycje zapobiegające ASF – nabór wniosków tylko do 20 października

Autor: PAP

Data: 17-10-2023, 16:29

Tylko do 20 października trwa nabór wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Limit dofinansowania - to 100 tys. zł Do tej pory złożono 950 wniosków - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.