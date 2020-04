ARiMR: Koła gospodyń wiejskich: CIT-8 do końca lipca

Koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, posiadają osobowość prawną. To pozwala im korzystać z dotacji na swoją działalność pochodzących ze środków krajowych czy unijnych. Wiąże się to jednak również z koniecznością składania zeznania podatkowego CIT-8.