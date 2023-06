Producenci kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku mogą od 1 czerwca br. składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc z powodu strat spowodowanych importem zbóż z Ukrainy - podała ARiMR.

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy, w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę zbóż (objętych pomocą), posiadają nadany numer identyfikacyjny oraz wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników.

Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą.

Wsparcie można otrzymać maksimum do powierzchni 300 ha. Pomoc przysługuje w przypadku sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Sprzedaż musi nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. - w przypadku tych zbóż z wyjątkiem kukurydzy, której sprzedaż powinna być zrealizowana między 15 kwietnia a 30 czerwca br. Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR - wskazała Agencja.

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (wniosek będzie aktywny od 1 czerwca). Dostęp do wniosku będzie możliwy po zalogowaniu się w ten sam sposób jak do eWnioskuPlus, aplikacji IRZplus czy do elektronicznego wniosku o płatność (eWoP). Dokumenty można składać do 14 lipca 2023 r.

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo i wynoszą: 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim; 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta, 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta, 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.

Dla upraw położonych w województwie: małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim, stawka pomocy w przypadku upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku wynosi 1610 zł/ha; jęczmienia - 1035 zł/ha; żyta, owsa lub mieszanek zbożowych - 805 zł/ha.

W pozostałych województwach stawka dopłat do upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku kształtuje się na poziomie 1400 zł/ha; do upraw jęczmienia lub pszenżyta - 900 zł/ha; upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych - 700 zł/ha.

Jeżeli kwota pomocy wnikająca ze złożonych wniosków przekroczy dostępny limit (29,5 mln euro z budżetu UE oraz równowartość tej kwoty z budżetu krajowego, przeliczone na złotówki), zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Przyznana pomoc będzie realizowana do końca września br. na rachunki rolników wskazane w ewidencji producentów.