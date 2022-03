ARiMR: od 29 marca można składać wnioski ws. modernizacji gospodarstw rolnych

Od 29 marca do 27 maja br. rolnicy będą się mogli ubiegać o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych – poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie.

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.

Rolnik, który stara się o dofinansowanie, musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Inwestycja musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Refundacji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji - np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej - kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, a także koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Ile wynosi wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych?

Limit wsparcia na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania wynosi 60 proc.

Dofinansowanie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nie zależny ono od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ale starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalnie na ten cel można otrzymać 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych lub 60 proc., jeżeli o środki finansowe ubiega się młody rolnik.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej.