ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - poinformował resort rolnictwa. Od 15 marca br. rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie.

W ramach dopłat bezpośrednich rolnicy mogą na jednym wniosku aplikować o dopłaty do ziemi oraz o płatność redystrybucyjną (dopłata dodatkowa do 30 ha) oraz płatność dla młodych rolników. Ponadto rolnicy mogą starać się o dopłaty w ramach 6 ekoschemtów, jak również o dopłaty związane z produkcją (tj. np. dopłaty do krów, kóz, pomidorów truskawek czy roślin strączkowych) oraz o wsparcie w ramach interwencje (działań) rolno-środowiskowo-klimatycznych, w tym o płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

Kampania naboru tych wniosków już się rozpoczęła 15 marca i potrwa do 15 czerwca.

Jako pierwsze działanie w ramach Planu Strategicznego 2023-2027, poza dopłatami bezpośrednimi, ruszy wsparcie dla pszczelarzy. Wnioski będzie można składać już od 3 kwietnia br. Dofinansowanie będzie dotyczyło inwestycji i wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych; zwalczania warrozy; pomoc w odbudowie i poprawie wartości użytkowej pszczół.

Ogólna pula środków przeznaczona na interwencje pszczelarskie w roku pszczelarskim 2023 wynosi ok. 47 mln zł, najwięcej pieniędzy trafi na modernizację gospodarstw pasiecznych.

Natomiast uruchomienie naborów na inne interwencje odbędzie się w II połowie br. I tak według orientacyjnych terminów podanych przez ARiMR, w ramach interwencji inwestycje i rozwój gospodarstw jako pierwsze będzie można składać wnioski o premie dla młodych rolników - od 30 czerwca br.; od 1 sierpnia - na pomoc dla małych gospodarstw; od 23 października - na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja); 16 sierpnie - inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, a od 15 listopada na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

Od 2 października przewidywane jest uruchomienie naboru wniosków na interwencje sektorowe na rynku owoców i warzyw. A od 7 sierpnia możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Na realizację Planu Strategicznego składa się: wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR (dopłaty bezpośrednie) oraz 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR - na wsparcie obszarów wiejskich uzupełnione o współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro. W sumie wydatki na wspólną politykę rolną w naszym kraju wyniosą ponad 25 mld euro.

Harmonogram jest dostępny na stronie ARiMR, pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/harmonogram-naborow-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-2023-r-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027.