ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł z PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczyna w poniedziałek wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Jak dodano, tego dnia Agencja planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Autor: PAP

Data: 18-10-2021, 10:29

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczyna w poniedziałek wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok / fot. PTWP

"18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PAP) za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników" - poinformowała w poniedziałkowej informacji prasowej ARiMR.

Jak przekazała Agencja, zaliczki będą wypłacane "na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych - 85 proc. należnych dopłat".

ARiMR zastrzegła, że wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów.

"Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR" - tłumaczy Agencja.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

ARiMR przypomniała, że w tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Z kolei cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi ponad 3 mld zł.