ARiMR: ponad 13 tys. KGW złożyło wnioski na kwotę ok. 113 mln zł

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 14:33

Ponad 13 tys. Kół Gospodyń Wiejskich złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę ok. 113 mln zł - poinformowała ARiMR we wtorkowym komunikacie. Nabór trwał do 30 września, a przyjęte dokumenty są jeszcze weryfikowane.