69 tys. wniosków złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie. Do 6 lipca na konta 44,5 tys. rolników wpłynęło ponad 450 mln zł - poinformowała w czwartek ARiMR.

Nabór zakończył się 30 czerwca 2023 r. Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia było sprzedanie ziarna uprawnionemu podmiotowi w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. Od 21 czerwca trwa wypłata pomocy - zaznaczono w komunikacie ARiMR.

Ostateczne dane dotyczące zainteresowania tą pomocą będą znane za ok. miesiąc, ponieważ dokumenty można było również nadać rejestrowaną przesyłką pocztową. Wówczas o dotrzymaniu terminu decydowała data wysłania listu. W ciągu miesiąca wszystkie złożone w ten sposób wnioski powinny dotrzeć do biur powiatowych ARiMR - dodano.

Agencja przypomniała, że po majowej nowelizacji przepisów o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogli ubiegać się producenci gryki; termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.; wsparciem została objęta większa powierzchnia upraw - 300 ha; wzrosły stawki pomocy.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mieli czas na korekty w dokumentacji.

Bez zmian pozostał przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka musiały być sprzedane. Ten okres to 1 grudnia 2022 r. - 14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musiał być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Mógł to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należało udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Wysokość pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy oraz województwa. Najwyższa jest przeznaczona dla rolników z woj. lubelskiego i podkarpackiego.