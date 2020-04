ARiMR: Przedłużony termin składania oświadczeń ws. dopłat bezpośrednich

Ze względu na trwający stan epidemii termin na złożenie oświadczenia ulega zmianie. Takie papierowe oświadczenie zamiast e-wniosku o dopłaty bezpośrednie mogą złożyć rolnicy posiadający gospodarstwo do 10 ha w przypadku, gdy w stosunku do oświadczenie w ubiegłego roku nie zaszły żadne zmiany.

Ostateczny termin dostarczenia oświadczenie obecnie jest określony na 15 maja, ale nie wykluczone jest, że także ten termin zostanie przesunięty.

ARiMR przypomina, że z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR ograniczyły kontakt bezpośredni z interesantami. Dlatego też oświadczenia można przekazywać pozostawiając je we wrzutni lub urnie umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń. W poprzednich latach o dopłaty za pomocą oświadczenia ubiegało się ok. 430 tys. rolników, a ok. 900 tys. przesłało wnioski drogą elektroniczną.