ARiMR: ruszył nabór wniosków na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

Jak wyjaśniła Agencja, pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Dotacje, finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020, są skierowane do rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. "Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł" - wskazano.

O dopłatę mogą też wnioskować rolnicy lub ich małżonkowie prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Przedsięwzięcia, na które można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można można składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.