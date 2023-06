Biznes i technologie

ARiMR: ruszył nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe

Autor: PAP

Data: 12-06-2023, 16:27

Od 12 czerwca do 14 lipca br. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. – poinformowała w poniedziałek ARiMR.