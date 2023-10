Sadownicy i plantatorzy truskawek oraz krzewów owocowych, którzy z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych ponieśli straty złożyli prawie 6,7 tys. wniosków o wsparcie - wynika ze wstępnych danych ARiMR. Przy stratach sięgających ponad 50 proc. powierzchni upraw pomoc wynosi 2,5 tys zł/ha

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

ARiMR podsumowała trzy nabory, które zakończyły się 30 października. Chodzi o wsparcie dla sadowników i plantatorów truskawek, dla producentów kalafiorów lub brokułów, oraz dopłaty do skupu mokrej kukurydzy. Agencja zaznaczyła, że jest to wstępne podsumowanie, ponieważ nie wszystkie dokumenty złożone w terminie zostały już zarejestrowane. Pełne dane będą znane w ciągu miesiąca od zakończenia przyjmowania wniosków.

Ze wstępnych danych wynika, że sadownicy i plantatorzy truskawek oraz krzewów owocowych, którzy w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu ponieśli straty na co najmniej 30 proc. i poniżej 70 proc. powierzchni upraw złożyli prawie 6,7 tys. wniosków o pomoc, w tym ok. 5,7 tys. w formule pomocy publicznej, a blisko 1 tys. jako pomoc de minimis w rolnictwie - czytamy we wtorkowym komunikacie Agencji.

Pomoc jest zróżnicowana i zależy od wysokości start. Najwyższa przysługuje tym rolnikom, których straty wyniosły powyżej 50, ale nie więcej niż 70 proc. powierzchni uprawy - jest to 2,5 tys. zł/ha. Najniższe wsparcie - 625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, otrzymają producenci, których szkody objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 50 proc. danej uprawy.

Wsparcie udzielone na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć równowartości w złotych 15 tys. euro.

O wsparcie dla uprawiających kalafiory lub brokuły, którym nie zapłacono za zakontraktowane warzywa, ubiega się ok. 300 rolników. Wsparcie, które ma charakter pomocy publicznej. Mogli się o nie ubiegać producenci rolni, którzy zawarli umowę na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów z podmiotem, który odmówił odbioru wszystkich zakontraktowanych warzyw i nie zapłacił za nie.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy - 1250 zł - oraz powierzchni upraw kalafiorów lub brokułów, którą oblicza się dzieląc ilość nieodebranych warzyw przez ustalony przez GUS średni plon tych roślin z hektara w 2021 r.

Pula środków przeznaczonych na to wsparcie wynosi 5 mln zł. Jeżeli zapotrzebowanie okaże się przekraczać budżet, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Około 750 wniosków zostało zarejestrowanych od podmiotów prowadzących skup kukurydzy. O takie dofinansowanie - wyłącznie w formule pomocy publicznej - mogły się ubiegać podmioty prowadzące skup kukurydzy lub zajmujące się obrotem nią, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. nabyły od rolników mokre ziarno tej rośliny i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

Wysokość wsparcia stanowi wynik mnożenia stawki pomocy (200 zł) i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej w ww. okresie - nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby ton kukurydzy sprzedanej po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.