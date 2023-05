Hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do ubezpieczenia w formie 70 proc. dopłaty do składki. Wnioski będą przyjmowane od 24 maja do 21 czerwca br. – przekazała ARiMR.

ARiMR: zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka spowodowanego salmonellą. / fot. PTWP

ARiMR: zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka spowodowanego salmonellą

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ARiMR ma przyjmować wnioski w biurach powiatowych od 24 maja br. do 21 czerwca br.

Jak przekazała Agencja, o przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.: posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył co najmniej: 1000 sztuk kurcząt rzeźnych, lub 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub 4 sztuki bydła, lub 14 sztuk świń; zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia, a w przypadku, gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana w ratach zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia z terminem płatności do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy; producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z komunikatem Agencji, w przypadku producenta rolnego podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pomoc będzie przyznawana, jeżeli poza ww. warunkami, producent rolny jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - poinformował ARiMR - będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, pomoc będzie przyznawana, jeżeli poza ww. warunkami, jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak wskazano, w przypadku producenta rolnego będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc będzie przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce, a ponadto, gdy: nieruchomość, na której jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń, stanowi przedmiot najmu, dzierżawy, użyczenia albo producent rolny ma inny tytuł prawny do władania tą nieruchomością co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; w ramach umowy spółki cywilnej jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; każdy ze wspólników będący osobą prawną podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną, albo będący spółką osobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak przekazano, pomoc będzie przyznawana w formie dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą na okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przyznawana w wysokości 70 proc. zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20 proc. wyrażonej w złotych wartości: średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej; albo produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego - w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wniosek o przyznanie pomocy będzie można składać do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producentów. Wniosek będzie można składać na formularzu udostępnionym przez ARiMR na stronie internetowej. Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana będzie w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Wypłata pomocy ma nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna na rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów.