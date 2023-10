Ponad 90 mln zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 33,3 tys. rolnikom w formie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej - poinformowała ARiMR. Stawka pomocy waha się od 200 do 1200 zł/ha w zależności od gatunku roślin.

Jak zaznaczono w komunikacie, nabór wniosków zakończył się 14 sierpnia br. O wsparcie do zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mogli ubiegać się rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie. Wpłynęło 52,8 tys. wniosków o pomoc. Wypłata rozpoczęła się 5 października.

Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej mógł skorzystać rolnik, który nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r., złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich oraz w tym roku nie ubiegał się wcześniej o dopłatę do materiału siewnego, a jeżeli składał taki wniosek, to go wycofał.

Wysokość wsparcia obliczano jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych, nie większej niż 50 ha, obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon) i określonej stawki pomocy. Dla gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi wynosi ona 200 zł/ha; strączkowymi (z wyłączeniem soi) - 300 zł/ha; soją - 500 zł/ha i ziemniakami - 1200 zł/ha.