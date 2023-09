Biznes i technologie

ARiMR: w ramach dopłat do nawozów mineralnych wypłacono już 1,28 mld zł

19-09-2023

Na konta ponad 170 tys. rolników, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do nawozów mineralnych, wpłynęło już 1,28 mld zł - poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie złożono 351 tys. wniosków o dopłaty do nawozów.

