Jak napisano w komunikacie w najbliższą sobotę wszystkie placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą pracowały w sobotę, 17 czerwca 2023 r. Tego dnia czynna jest również nasza infolinia.

Agencja przypomina, że do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. "Z kolei korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 17 lipca 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 25 lipca 2023 r." - wskazano.