Tylko do 15 września producenci trzody chlewnej mogą się ubiegać o pomoc finansową do urodzonych w gospodarstwie prosiąt. Dotychczas zarejestrowano blisko 25 tys. wniosków – najwięcej w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim - poinformowała w czwartek ARiMR.

Jak zaznaczono w komunikacie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokumenty od zainteresowanych tym wsparciem rolników muszą trafić do biur powiatowych ARiMR najpóźniej 15 września. Niezależnie od tego czy dokumenty będą składane bezpośrednio w placówce, czy wysyłane drogą pocztową, znaczenie ma data wpływu do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę hodowcy świń.

O dofinansowanie może się starać producent rolny, który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo rolne, w którym były utrzymywane świnie, i zgłosił do prowadzonej przez ARiMR bazy (IRZ) prosięta urodzone między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r.

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.