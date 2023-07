Biznes i technologie

ARiMR: wpłynęło ponad 260 tys. wniosków o dopłaty do nawozów

Autor: PAP

Data: 12-07-2023, 13:10

Do tej pory od rolników wpłynęło ponad 260 tys. wniosków o dopłaty do nawozów, najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przypomniała, że nabór wniosków został przedłużony do 31 lipca br.

Wpłynęło ponad 260 tys. wniosków o dopłaty do nawozów /fot. Shutterstock