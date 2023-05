Biznes i technologie

ARiMR: wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski do 31 maja

Autor: PAP

Data: 10-05-2023, 15:11

Tylko do 31 maja można ubiegać się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku stawka dofinansowania wynosi 50 zł do ula. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło ponad 25 tys. wniosków - poinformowała Agencja.