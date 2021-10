ARiMR wypłaciła 22 mln zł producentom trzody chlewnej w zw. z ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 22 mln zł pomocy dla producentów trzody chlewnej, którzy złożyli wnioski w związku z wyrównywaniem strat z powodu ASF - poinformowała wicedyrektor Beata Gawlik-Pliszka z resortu rolnictwa. Agencja wypłaciła pomoc 180 beneficjentom.

Autor: PAP

Data: 27-10-2021, 15:34

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 22 mln zł pomocy dla producentów trzody chlewnej, którzy złożyli wnioski w związku z wyrównywaniem strat z powodu ASF fot. Shutterstock

W środę w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. W jej trakcie wicedyrektor departamentu budżetu i finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Beata Gawlik-Pliszka przypomniała, że 28 sierpnia br. ruszył nabór wniosków od producentów trzody chlewnej, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie na obszarach objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej

Jak przekazała, nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2021 r.; przyjmują je biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jak dodała, w przyszłym roku wnioski będzie można składać od początku przyszłego roku do 30 listopada.

"Zgodnie z danymi ARiMR na dzień 25 października, zostało złożonych 2 tys. 768 wniosków" - powiedziała Gawlik-Pliszka.

Przekazała, że od 17 września biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc. Według stanu na 26 października wydanych zostało 324 decyzje przyznające pomoc na kwotę 38,2 mln zł. Agencja wypłaciła ponad 22 mln zł pomocy 180 beneficjentom - powiedziała.

ARiMR ma 150 mln zł na pomoc dla producentów trzody

Wicedyrektor poinformowała, że w planie finansowym ARiMR zaplanowano na ten rok 150 mln zł na ten cel. Jak mówiła, w kolejnych latach zaplanowano po 110 mln zł. "Jeżeli będą te środki niewystarczające będziemy zabiegać, aby środki zostały wypłacone. Wypłacamy wszystkim rolnikom na bieżąco pomoc. (...) Wszyscy, którzy będą spełniali wymogi będą musieli tę pomoc uzyskać" - zapewniła.

Zaznaczyła, że pomoc ma charakter wieloletni. "Wprowadziliśmy ją w tym roku, będzie udzielana do 30 czerwca 2023 r." - dodała.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń za dany wnioskowany okres, można składać do 30 listopada 2021 r. - w przypadku okresów kwartalnych oraz od 1 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. - w przypadku 12 miesięcznych okresów. Za datę złożenia wniosku uważa się datę, kiedy wniosek wpłynie do biura powiatowego Agencji.