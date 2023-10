346,4 mln zł przekazała już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta 21,4 tys. hodowców świń - poinformowano w środowym komunikacie. Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego prosięcia.

Wnioski o pomoc na odbudowę produkcji trzody chlewnej można było składać do 15 września 2023 r. W tym czasie zarejestrowano ich nieco ponad 28 tys. Na początku października rozpoczęła się realizacja płatności. Do tej pory na konta 21,4 tys. rolników trafiło blisko 346,4 mln zł.

O dofinansowanie mogli się starać producenci rolni, którzy w dniu 15 marca br. prowadzili gospodarstwo, w którym utrzymywano świnie. Ponadto między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. musiały urodzić się w nim prosięta. Te zwierzęta powinny być oznakowane i zgłoszone do bazy zwierząt (IRZ) do 31 sierpnia 2023 r. Stawka wsparcia to 100 zł do każdego prosięcia. Jeden producent rolny może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.