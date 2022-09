Do 30 września ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie dla hodowców. Jakie warunki trzeba spełniać?

ARiMR z dofinansowaniem dla hodowców drobiu, bydła i świń. Fot. unsplash

Dofinansowanie dla hodowców

Od 30 września do 31 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dopłatę do umów ubezpieczeniowych zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą - poinformowała ARiMR.

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni oprócz tego posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt.

Beneficjentem pomocy może być hodowca, który w ramach prowadzonej działalności rolniczej musi mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, przy czym wnioskodawca nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Pomoc przyznaje się w wysokości 70 proc. opłaconej składki, pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc., jednak dopłaty do ubezpieczenia nie mogą objąć okresu przed 1 kwietnia 2022 r. - poinformowano.

O tę pomoc może się też starać przedsiębiorca zagraniczny, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Polski, jednak firma taka musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopłaty do ubezpieczeń przysługują również producentom rolnym, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

Jest to pierwszy nabór z działania "Zarządzanie ryzykiem" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ten cel przewidziano ponad 108 mln euro. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe ARIMR osobiście, za pomocą poczty czy platformy ePEAP.