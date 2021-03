ARiMR zbiera wnioski o pomoc na ochronę wód przed azotanami

Mlekpol: Zielony Ład to duże i bliskie wyzwanie (wideo)

Pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skierowana jest do rolników prowadzących produkcję zwierzęcą. Jest przeznaczona na doposażenie gospodarstw w odpowiednie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek - w przypadku młodych rolników, oraz na zakup sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Według ministerstwa, dofinansowanie można otrzymać na budowę lub zakup zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek oraz zakup nowych maszyn i urządzeń do doglebowej aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji: 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika oraz 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów.

Jak przypomniało ministerstwo rolnictwa, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji.