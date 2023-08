Rolnicy posiadający gospodarstwa do 5 ha mogą do końca sierpnia ubiegać się o ryczałt 225 euro/ha; dokumenty należy złożyć przez aplikację internetową - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas wpłynęło 11,5 tys. żądań od zainteresowanych tym wsparciem - dodano.

"Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi następujące płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów)" - przypomniała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jak przekazała ARiMR, do końca sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Maksymalna wysokość pomocy to 1125 euro na gospodarstwo.

"Dotychczas za pośrednictwem aplikacji internetowej wpłynęło 11,5 tys. żądań od zainteresowanych tym wsparciem" - przekazano.

Zaznaczono, że w przypadku, kiedy rolnik żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatność ONW, ekologiczną i rolno-środowiskowo-klimatyczną czy zalesieniową wówczas poza ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Jak dodano, żeby skorzystać z rozwiązania należy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia "Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw". Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

"Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), powinni przed zakończeniem naboru złożyć oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus" - podkreślono.