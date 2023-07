W maju br. cena referencyjna węgla, służąca do ustalania wysokości potencjalnych budżetowych dopłat dla kopalń, była najniższa od ponad roku i wyniosła 32,53 zł za gigadżul uzyskiwanej z węgla energii wobec 36,41 zł/GJ w kwietniu br. - wliczyła Agencja Rozwoju Przemysłu.

Niższy od majowego poziom ceny referencyjnej - 27,51 zł/GJ - odnotowano tylko w marcu zeszłego roku, kiedy ARP po raz pierwszy obliczyła ten wskaźnik.

Jak podała we wtorek Agencja, narastająco, w okresie od stycznia do maja tego roku, cena referencyjna wyniosła 42,12 zł/GJ, podczas gdy w całym ubiegłym roku, od stycznia do grudnia, narastająco było to 50,68 zł/GJ.

Comiesięczne ustalanie przez ARP ceny referencyjnej, wyrażonej w złotych na gigadżul (zł/GJ), wiąże się z wdrożeniem na początku zeszłego roku ustawowego mechanizmu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń węgla kamiennego. W założeniu dopłaty mają pokrywać różnicę między faktycznymi przychodami spółek węglowych a przychodami, jakie producenci węgla uzyskaliby, sprzedając surowiec po cenie referencyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra aktywów państwowych, ceną referencyjną jest średnioważona miesięczna jednostkowa cena węgla energetycznego importowanego do Polski spoza Unii Europejskiej. Cena ta uwzględnia wartość opałową importowanego węgla i jest wyrażona w zł/GJ. Agencja oblicza cenę referencyjną na podstawie sprawozdań dotyczących importu i przywozu węgla kamiennego do Polski. Na podstawie zmienionego w październiku ub. roku rozporządzenia, ARP oblicza cenę referencyjną w cyklach miesięcznych i narastająco.

W marcu ub. roku, kiedy po raz pierwszy ARP wyliczyła cenę referencyjną, wyniosła ona 27,51 zł/GJ, w kwietniu 42,24 zł/GJ, w maju 52,80 zł/GJ, w czerwcu 54,76 zł/GJ, w lipcu 59,79 zł/GJ, w sierpniu 62,20 zł/GJ, we wrześniu 58,12 zł/GJ, w październiku 45,82 zł/GJ, w listopadzie 51,50 zł/GJ, w grudniu 48 zł/GJ, w styczniu br. 49,02 zł/GJ, w lutym 42,64 zł/GJ, w marcu 35,82 zł/GJ, w kwietniu 36,41 zł/GJ, zaś w maju - jak wynika z najnowszych danych Agencji - 32,53 zł za gigadżul.

Punktem odniesienia dla ceny referencyjnej mogą być wartości indeksów obrazujących średnie ceny sprzedaży węgla przez polskie kopalnie, publikowane co miesiąc przez katowicki oddział ARP. Wartość indeksu węgla dla energetyki wyniosła w maju 33,64 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii (nieco więcej od majowej ceny referencyjnej), a węgla dla ciepłownictwa 42,08 zł za gigadżul (znacząco powyżej ceny referencyjnej).

Z danych ARP wynika, że tegoroczny maj przyniósł dalszy spadek cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zmalały one w odniesieniu do kwietnia o 8,1 proc. i były o 58,7 proc. niższe niż przed rokiem. W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w maju br. 202,24 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 252,94 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Publikowana przez ARP cena referencyjna służy do wyliczania wartości potencjalnych budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. W ub. roku największa spółka węglowa - Polska Grupa Górnicza - otrzymała z tego tytułu ok. 1,4 mld zł: 800 mln zł w gotówce oraz 600 mln zł w obligacjach. W tym roku PGG nie korzysta z dotacji do redukcji zdolności produkcyjnych.