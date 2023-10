Tegoroczny sierpień był szóstym miesiącem z rzędu, kiedy miesięczne krajowe wydobycie węgla kamiennego było wyższe od wielkości miesięcznej sprzedaży - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Na zwałach jest ponad 3,8 mln ton węgla; w sierpniu przybyło blisko 290 tys. ton.

W końcu sierpnia br. stan zapasów węgla w kopalniach był blisko czterokrotnie większy niż rok wcześniej, kiedy na przykopalnianych zwałach leżało niewiele ponad 1 mln ton węgla. W końcu grudnia zeszłego roku było to niespełna 2,2 mln ton, a w końcu lipca br. ponad 3,5 mln ton.

W poniedziałek katowicki oddział ARP podał, że w sierpniu br. kopalnie wydobyły ponad 3,8 mln ton surowca (porównywalnie do sierpnia 2022 r.), a sprzedaży zbliżyła się do niespełna 3,6 mln ton (wobec niespełna 4 mln ton w sierpniu rok wcześniej).

W ubiegłym roku miesięczne wielkości produkcji i sprzedaży węgla były zrównoważone, a kopalnie z reguły na bieżąco sprzedawały całą miesięczną produkcję. W tym roku jedynie w styczniu i lutym miesięczna sprzedaż była wyższa od wydobycia - w pozostałych miesiącach kopalnie więcej węgla wydobywały niż sprzedawały. Największą różnicę odnotowano w czerwcu br., kiedy na zwały trafiło ponad 800 tys. ton niesprzedanego surowca.

W ciągu 8 miesięcy tego roku wielkość krajowego wydobycia węgla zbliżyła się do 30,7 mln ton wobec ponad 35,7 mln ton w ciągu 8 miesięcy 2022 r., a sprzedaż węgla przekroczyła 28,8 mln ton wobec niespełna 36,6 mln ton przed rokiem. Rok do roku wydobycie było mniejsze o ok. 14 proc. (5 mln ton), a sprzedaż o ok. 21 proc. (ponad 7,7 mln ton).

Najniższe w tym roku wydobycie węgla odnotowano w kwietniu i lipcu (ponad 3,5 mln ton), a najniższą sprzedaż w czerwcu (niewiele ponad 3 mln ton, wobec prawie 4,2 mln ton rok wcześniej). W szóstym miesiącu roku padł tym samym historyczny rekord najniższej miesięcznej sprzedaży węgla z polskich kopalń; nawet w trudnym pandemicznym maju 2020 kopalnie sprzedały o blisko 0,5 mln ton węgla więcej.