W sierpniu br. krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki potaniał wobec lipca o 3,2 proc., a węgiel dla ciepłownictwa zdrożał o 6,5 proc. - wynika z indeksów cenowych ARP. Rok do roku węgiel dla energetyki był o 9,6 proc. droższy, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 38,2 proc.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa. W poniedziałek ARP opublikowała dane dotyczące sierpnia tego roku. Jak zauważono, w zachodnioeuropejskich portach w końcu tego miesiąca węgiel energetyczny był o 66,4 proc. tańszy niż rok wcześniej.

Jak podała w poniedziałek ARP, wartość indeksu węgla dla energetyki wyniosła w sierpniu br. 703,15 za tonę (w ujęciu jakościowym 33,19 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii) wobec 726,66 za tonę w lipcu br. (w ujęciu jakościowym 33,55 zł za gigadżul). W porównaniu z sierpniem 2022 r. wartość indeksu była wyższa o 9,6 proc.

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w sierpniu br. wartość 827,66 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 33,68 zł za gigadżul) wobec 777,45 zł za tonę w lipcu (w ujęciu jakościowym 33,15 zł za gigadżul) - to jednak 38,2 proc. mniej niż w sierpniu 2022 r.

Z danych ARP wynika, że tegoroczny sierpień przyniósł wzrost cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) wzrosły one w odniesieniu do lipca br. o 10,6 proc., były jednak o 66,4 proc. niższe niż przed rokiem.

W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w sierpniu br. 203,92 dol. za tonę węgla dla energetyki oraz 206,91 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.