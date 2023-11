Biznes i technologie

ARP: we wrześniu wzrost cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa

Autor: PAP

Data: 03-11-2023, 13:35

We wrześniu br. krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki zdrożał wobec sierpnia o 5,4 proc., a węgiel dla ciepłownictwa o 12,9 proc. - wynika z indeksów cenowych ARP. Rok do roku węgiel dla energetyki był o 18 proc. droższy, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 38,1 proc.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP