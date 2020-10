ARP wesprze finansowo zagraniczne startupy za prowadzenie biznesu w Polsce

3 września rozpoczęło się European Tech and Start-up Days

Ministerstwo wyjaśniło, że konkurs "Programy Akceleracyjne - Poland Prize: oferta dla akceleratorów" ma na celu zachęcenie zagranicznych startupów do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Przedsiębiorcy z zagranicy mogą liczyć na wsparcie we wprowadzeniu ich w polskie środowisko startupów. Budżet programu wynosi 60 mln zł, a jednorazowe wsparcie może sięgać kilkuset tysięcy złotych.

Konkurs i nabór wniosków jest organizowany przez ARP (Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Nabór rozpocznie się 18 listopada i potrwa do 9 grudnia br. Szczegóły konkursu dostępne są na (https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/programy-akceleracyjne-poland-prize-oferta-dla-akceleratorow).

"Inwestycje w startupy to jeden ze sposobów na większą innowacyjność polskiej gospodarki. Zagraniczne innowacyjne firmy mogą otrzymać pomoc w prowadzeniu biznesu w Polsce. Taką możliwość stwarza Konkurs Poland Prize finansowany z funduszy unijnych. Chcemy poprzez ten konkurs zachęcić zagraniczne startupy do rozpoczęcia działalności w Polsce. Przedsiębiorcy z zagranicy mogą liczyć na wsparcie we wprowadzeniu ich w polskie środowisko startupów" - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Konkurs "Poland Prize" jest finansowany z unijnego programu Inteligentny Rozwój.