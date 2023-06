Jeżeli chodzi o biogaz, a w szczególności o biometan, w Polsce drzemie ogromny, nieodkryty potencjał - powiedział we wtorek członek zarządu PKN Orlen ds. korporacyjnych Armen Artwich.

Członek zarządu PKN Orlen ds. korporacyjnych we wtorek wziął udział w jednym z paneli podczas drugiego dnia Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2023, który odbywał w się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"Jeżeli chodzi o biogaz, a w szczególności o biometan, w Polsce drzemie ogromny, nieodkryty potencjał. O tym potencjale, o jego przebudzeniu mówi się w naszym kraju od lat. Chętnie porównujemy się do Niemiec, gdzie skala produkcji biogazu i biometanu jest znacząco większa, nieproporcjonalne większa do skali produkcji rolnej (…). Bramą dla biogazu, bramą do neutralności klimatycznej jest właśnie biometan, jest doczyszczanie tego biogazu do standardu biometanu. Dlatego, że biometan zeroemisyjny, czy wręcz z ujemnym śladem węglowym, jest kluczowy w transformacji energetycznej na wielu polach" - mówił.

"Biorąc pod uwagę skalę przyszłego zapotrzebowania na paliwa syntetyczne, to biogazu nigdy nie będzie za dużo w kraju i PKN Orlen w swojej strategii do 2030 roku bardzo istotną rolę widzi dla biogazu. Już rozwijamy pierwsze projekty w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast żeby ten cel zrealizować niezbędne jest szerokie partnerstwo z drobnymi i średnimi wytwórcami, szerokie partnerstwo z samorządami" - dodał.

W ocenie Armena Artwicha, rola samorządów w transformacji energetycznej jest ogromna i nie ogranicza się wyłącznie do udziałów i prowadzenia postępowań administracyjnych.

"Widzę tą rolę samorządów na dwóch polach. Pierwsza to dialog społeczny i próba poszukiwania spokoju społecznego przy prowadzeniu inwestycji służących transformacji energetycznej. One są niezbędne dla skutecznego prowadzenia tych inwestycji, a samorząd jest naturalną platformą dialogu ze środowiskiem lokalnym. Druga - istotniejsza rola samorządu - to planowanie i prowadzenie inwestycji współtowarzyszących albo służących zapewnieniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Przez inwestycje współtowarzyszące mam na myśli choćby drogi lokalne prowadzące do inwestycji, czy też niezbędne do budowy inwestycji, czy do ich późniejszej eksploatacji" - powiedział.

Członek zarządu PKN Orlen był także pytany o projekty wodorowe prowadzone przez PKN Orlen. Jak podkreślił, na tle Europy, Polska wygląda w tym aspekcie całkiem dobrze.

"Oczywiście trudno się porównywać do Niemiec, gdzie ta infrastruktura wodorowa jest najbardziej zaawansowana, ale jeżeli Państwo przeanalizują liczbę projektowanych, budowanych stacji tankowania wodoru w Polsce, a w państwach ościennych, czy w wielu państwach zachodnich, tak jak Wielka Brytania, czy Włochy, naprawdę jesteśmy na dobrej pozycji. Wodór od kilku lat zajmuje bardzo ważne miejsce w strategii przyszłości Grupy Orlen" - podkreślił.

"PKN Orlen już dziś jest jednym z największych producentów wodoru na świecie. Jest to oczywiście wodór szary, tzn. produkowany w procesie reformingu parowego z metanu, a więc obciążony śladem węglowym. Natomiast wyzwaniem do którego się przygotowujemy i które podjęliśmy ogłaszając cele neutralności klimatycznej do 2050 roku, jako pierwsza firma w tej części Europy, jest zastąpienie tego wodoru, wodorem zielonym" - zaznaczył Armen Artwich.

"Jeszcze w tym roku, w trzecim kwartale, planujemy oddać do użytku trzy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Poznaniu, Wrocławiu i Wałbrzychu. W kolejnych kilkunastu miastach projekty budowy stacji wodorowych są zaawansowane" - dodał.