Kryzys energetyczny i niespotykany wzrost cen paliw tradycyjnych przyniosły zdecydowane zwiększenie akceptacji dla budowy elektrowni jądrowych - wynika z sondażu IBRiS dla środowej "Rzeczpospolitej".

Polacy uwierzyli, że elektrownia jądrowa pozwoli uniezależnić się energetycznie. fot. pexels

Na pytanie, czy pani/pana zdaniem budowa w Polsce elektrowni atomowej to dobry pomysł, zdecydowanie "za" i "raczej za" odpowiedziało 85,7 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Przeciwników tego pomysłu jest 9,2 proc.

Polacy chcą elektrowni jądrowej

Jak zaznacza gazeta, 99 proc. zwolenników to wyborcy PiS, opozycji - 85 proc. Poparcie elektrowni jądrowej jest także wysokie wśród osób najstarszych (70 plus) i o najniższych dochodach (do 999 zł), gdzie "za" jest 100 proc. ankietowanych.

Elektrownie jądrowe to niższe rachunki za prąd?

"Polacy uwierzyli, że elektrownia jądrowa pozwoli uniezależnić się energetycznie, co przekłada się na niższe rachunki za prąd" - wskazuje "Rz".