Od września Koleje Dolnośląskie planują uruchomić kolejne autobusowe połączenie na trasie Syców – Oleśnica. Autobusy będą skomunikowane z pociągami przewoźnika, a podróżni pełną trasę z Sycowa do Wrocławia pokonają w ramach jednego biletu kolejowego.

Porozumienie podpisali w czwartek przedstawiciele zarządu województwa oraz Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Syców i Powiatu Oleśnickiego. Zarówno strona samorządowa, jak i województwo przekażą po ok. 263 tys. zł, co pozwoli na realizację przewozów w okresie od września do grudnia tego roku. Zgodnie z umową realizacja połączeń kontynuowana będzie również w przyszłym roku.

"Kolejowa Komunikacja Autobusowa to kolejny krok w realizacji naszego programu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego na Dolnym Śląsku. Ten pomysł sprawdził się już na południu regionu - w kotlinie kłodzkiej, gdzie zainaugurowaliśmy go w ubiegłym roku i cały czas cieszy się dużą popularnością. Teraz dzięki Kolejom Dolnośląskim łączymy wschodnią część województwa. Jestem przekonany, że nowe połączenie będzie równie popularne wśród mieszkańców Sycowa i Oleśnicy" - podkreślił cytowany w przesłanym komunikacie marszałek województwa Cezary Przybylski.

Członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda zwrócił uwagę, że Syców po 21 latach wraca do kolejowego rozkładu jazdy. "W ramach tego połączenia będziemy łączyć autobusem miejscowości między Sycowem a Oleśnicą odtwarzając dawne przystanki kolejowe na tej trasie. Uruchamiamy 7 par połączeń i liczymy na to, że inwestycja PKP PLK będzie szybko zrealizowana i pozwoli nam w przyszłości na bazie tego połączenia autobusowego stworzyć regularne połączenie kolejowe" - dodał.

Porozumienie zakłada uruchomienie 7 par połączeń w dni robocze i 5 par w dni wolne realizowanych Kolejową Komunikacją Autobusową w relacji Oleśnica - Syców i z powrotem, z postojami: Oleśnica Rataje, Oleśnica, Cieśle, Poniatowice (Ligota Polska), Stradomia (Stradomia Wierzchnia) i Syców. W stacji Oleśnica zaplanowano skomunikowania zarówno z pociągami Kolei Dolnośląskich jak i Polregio w/z kierunku Wrocławia. W stacji Oleśnica istnieć będzie również możliwość przesiadek na pociągi w kierunku Milicza, Krotoszyna, Ostrowa Wlkp., i Kluczborka.