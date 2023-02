Czym zajmuje się dziś spożywcza "Solidarność"? Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazał, że w zakresie działania Sekretariatu znajduje się przede wszystkim obrona praw pracowniczych.

Kwestia automatyzacji była jednym z tematów styczniowego spotkania przedstawicieli RSPS NSZZ Solidarność z Polską Federacją Producentów Żywności, o czym pisaliśmy w tekście: Powstanie pracowniczy układ zbiorowy dla branży spożywczej? Mógłby objąć 2 sektory

- Coraz częściej bowiem roboty zastępują pracowników, a firmy nie dają możliwości, aby zwalnianych pracowników przeszkolić, by mogli kontynuować pracę. Szczególnie dotyczy to zatrudnionych na czas określony, którzy po zwolnieniu pozostają z niczym – czytamy w cytowanej przez oficjalną stronę RSPS wypowiedzi Zbigniewa Sikorskiego.

Jak dodaje nasz rozmówca, spożywcza "Solidarność", zrzesza 12,5 tys. osób i reprezentuje interesy ok. 350-400 tys. pracowników. W skład Sekretariatu wchodzi 9 Krajowych Sekcji, m.in. mięsa, piwa, przemysłu tytoniowego itp.

- Te branże zrzeszają ponad 120 Organizacji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ "Solidarność". Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z naszym statutem przynależność organizacji zakładowych do struktur jest dobrowolna i nie wszystkie organizacje zakładowe z branży spożywczej przynależą do naszego Sekretariatu. W kadencji związkowej 2018-2023, mimo trwającej pandemii oraz „zamknięcia” udało się przyjąć 12 organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Jest to moja pierwsza kadencja jako Przewodniczącego Rady Sekretariatu i uważam, że jest to sukces - dodaje Sikorski.