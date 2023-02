28 lutego 2023 roku wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tzw. autozapis do PPK obejmie ok. 8 milionów pracowników – przekazał PAP prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Autozapis do PPK obejmie wszystkich. Firmy zgłoszą każdego pracownika. | fot. Shutterstock

Co to jest PPK i na czym polega?

PPK to sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności w PPK są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPK. Oznacza to, że pracodawca, aby zapisać pracownika do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), nie musi posiadać jego zgody, a pracownicy w wieku 18-55 lat, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną zapisani do programu.

Cykliczny autozapis to szansa dla osób, które chciałyby przystąpić do programu - powiedział PAP prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Czy PPK jest obowiązkowe dla firmy?

Do 28 lutego pracodawcy mają obowiązek poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Taką deklarację o rezygnacji pracownik może złożyć po 1 marca.

Autozapis do PPK. Kiedy wygasają deklaracje o rezygnacji?

28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Autozapis zobowiązuje pracodawców do dokonywania wpłat za osoby, które nie ponowią rezygnacji, a są w wieku 18 - 55 lat. Obejmie on ok. 8 milionów pracowników - przekazał Zapotoczny.

Odnosząc się do zbliżającego się autozapisu stwierdził, że jest "to szansa dla osób, które chciałyby przystąpić do programu, zwłaszcza tych, które chcą wycofać się ze złożonej wcześniej rezygnacji i przekonać się - tak jak przekonało się już 2,55 mln pracowników - że PPK to najlepsza i najbardziej efektywna forma oszczędzania".

Wyjaśnił, że często pod wpływem emocji - bądź ze względu na ograniczoną wiedzę - nie zawsze podejmujemy racjonalne decyzje. Według niego mechanizm autozapisu jest pewnego rodzaju delikatnym impulsem, ukierunkowaniem, które ma na celu pomagać ludziom podejmować lepsze wybory.

Kogo obejmuje autozapis do PPK?

"Tak też zrobiono w Pracowniczych Planach Kapitałowych, wprowadzając automatyczny zapis do tego programu wszystkich osób spełniających określone w ustawie o PPK warunki, dając im przy tym możliwość wycofania swojego uczestnictwa w oszczędzaniu" - stwierdził Zapotoczny.

Przypomniał, że autozapis dla grupy wiekowej 18 - 55 lat dokonywany jest bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony pracownika.

PFR Portal PPK jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności określonej w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Główną misją portalu https://www.mojeppk.pl/ jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK.

Jak sprawdzić czy mam PPK?

Aby sprawdzić, czy jest się zapisanym do PPK należy odwiedzić stronę mojeppk.pl i zalogować się przez profil zaufany lub stworzyć konto. W serwisie można także sprawdzić stan oszczędności i zyskać dostęp do szczegółowych informacji o rachunkach PPK.

Kto i ile wpłaca do PPK? Ile wynosi składka na PPK?

2% wynagrodzenia to standardowa wpłata pracownika na rachunek PPK. Można ją podwyższyć o kolejne 2%, a w wyjątkowych przypadkach obniżyć do 0,5% wynagrodzenia. Warunek to wynagrodzenie nie przekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo do rachunku PPK dopłaca pracodawca - minimum 1,5% wynagrodzenia pracownika. Kwota ta może jednak wzrosnąć do maksymalnie 4% wynagrodzenia, co jednak ze strony pracodawcy jest dobrowolne.

PPK. Ile dopłaca pracodawca i państwo? Wpłaty powitalne i opłaty roczne

Państwo wpłaca na rachunek każdego pracownika oszczędzającego w PPK 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej, a także corocznie 240 zł (dopłata roczna). Są jednak warunki. Wpłatę powitalną dostaną Ci, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące są uczestnikami PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonali wpłat do PPK.

Uczestnicy PPK, których wpłaty na rachunek PPK w danym roku wynoszą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku za który dopłata jest należna, otrzymają dopłatę roczną. Uczestnicy, którzy obniżyli wpłatę własną poniżej 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Kto nie musi być w PPK?

PPK nie obejmuje osób niepełnoletnich, osób zatrudnionych, a także pracowników, którzy ukończyli 70. rok życia. W PPK nie muszą być także osoby, które dokonają wypisu z programu.

Jak wyciągnąć pieniądze z PPK?

W tym celu konieczne jest złożenie dyspozycji i podanie numeru rachunku konta do przelewu. Zwrot przyznawany jest w całości, nie można wypłacić środków w częściach.