Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 wspominał m.in., że fundusz rozważał m.in. inwestycję w firmę SmakMak.

Ostatecznie w SmakMak - polskiego producenta dań gotowych z przychodami na poziomie 140 mln zł zainwestował fundusz private equity THC.

Transakcję ogłoszono pod koniec sierpnia 2022 roku. Nowy inwestor chce mocno zwiększyć skalę działalności firmy, o czym w wywiadzie opowiadał nam Tomasz Średziński, prezes zarządu SmakMak Sp. z o.o.: Prezes SmakMak: Dzięki funduszowi jesteśmy gotowi na szybszy rozwój i przejęcia (wywiad)

Avallon był także zainteresowany Dobrą Kalorią, w którą ostatecznie zainwestowało Mokate. Mokate przejmuje połowę udziałów w Dobrej Kalorii. Jest zgoda UOKiK

Ostatecznie fundusz zdecydował się na przejęcie pakietu kontrolnego w firmie Hortimex z obszaru dodatków do żywności - także zamienników mięsa.

- Chodziło o trend. Wszyscy mówią o odejściu od mięsa, podobnie zresztą jak Dobra Kaloria, gdzie Mokate zainwestowało - nią też byliśmy zainteresowani. Osobiście cenię i lubię tę firmę. Natomiast oczywistym jest, że producenci zamienników mięsa potrzebują określonych składników, tj. białka roślinnego i czegoś, co stanowi o smaku. Po to jest Hortimex - dodatki specjalistyczne, bardzo fajny model. W dodatku firma miała pozycję lidera. Myślę, że sprzedażowo 2022 rok zamkniemy 40-proc. wzrostem sprzedaży i 100 proc. wzrostem EBITDA - dodał Tomasz Stamirowski.

Partner zarządzający Funduszu Avallon przyznał, że pytanie czy fundusze chcą dziś inwestować jest równie zasadne jak pytanie Roberta Lewandowskiego czy chce strzelać bramki.

- Odpowiedź jest ewidentna. Pieniądze na rynku są. Czego brakuje? Jedną z szczególnie ważnych wartości w tych czasach jest ambicja menedżerów. Żyjemy w czasach, w których ludzie ambitni mogą mocno pójść do przodu i odnieść sukces. Pamiętajmy, że na koniec dnia do stołu muszą usiąść dwa podmioty i zgodzić się na kwotę. Kluczowe jest wzajemne zaufanie, dobry produkt, przedstawienie wizji i racjonalne dogadanie się. Dziś każdy właściciel firmy musi się zastanowić co chce zrobić - czy wziąć trochę pieniędzy z giełdy i kupić sobie dom w Hiszpanii czy Portugalii? Kryzys weryfikuje słabych, a silni muszą iść do przodu - podsumował.