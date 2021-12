Avallon znów inwestuje. Łódzki fundusz wchodzi w nową branżę

Avallon MBO – łódzki fundusz private equity specjalizujący się w wykupach menedżerskich kupił w ramach transakcji wykupu menedżerskiego (MBO) większościowy pakiet udziałów w holdingu Norlys.

Autor: AT

Data: 16-12-2021, 13:35

Avallon inwestuje w Norlys – międzynarodowego producenta i dystrybutora z branży oświetlenia zewnętrznego. fot. mat. pras.

Avallon inwestuje w międzynarodową spółkę

Avallon MBO – łódzki fundusz private equity specjalizujący się w wykupach menedżerskich kupił w ramach transakcji wykupu menedżerskiego (MBO) większościowy pakiet udziałów w holdingu Norlys. To druga transakcja w ramach funduszu Avallon MBO Fund III.

Norlys to międzynarodowa spółka holdingowa z norweskimi korzeniami. Jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości zewnętrznego sprzętu oświetleniowego dostosowanego do trudnych warunków atmosferycznych.

Oprócz Norwegii holding posiada filie w Szwecji i Francji, a sieć dystrybucji własnych produktów obejmuje całą Europę. Oprawy Norlys trafiają również do Azji, Afryki i Australii. Główny zakład produkcyjny Norlys znajduje się w Nowym Sączu.

Avallon z większościowym pakietem udziałów w Norlys

Fundusz private equity Avallon MBO kupił większościowy pakiet udziałów w spółce holdingowej Norlys w ramach Avallon MBO Fund III. Dzięki transakcji MBO (management buyout) Avallon nabył 75 proc. udziałów od menedżerów spółki. Norlys to firma ze skandynawskimi korzeniami z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją w zakresie produkcji oświetlenia zewnętrznego segmentu premium, dostosowanego do trudnych warunków atmosferycznych. W 2020 r. grupa Norlys osiągnęła przychody na poziomie ok. 18 milionów EUR (ok. 83 mln zł).

Firma powstała w 1953 r. w Norwegii, gdzie do dziś mieści się główny oddział zajmujący się dystrybucją opraw do lamp na rynki skandynawskie. Z kolei 25 lat temu w Nowym Sączu powstał zakład produkcyjny, z własną odlewnią aluminium, działem pras do produkcji opraw stalowych, działem cynkowni ogniowej, działem obróbki, a także malarnią proszkową i wydziałami montażu. Holding zatrudnia ponad 300 pracowników, z czego większość w Polsce. W skład grupy Norlys wchodzą także spółki: francuska i szwedzka, zajmujące się dystrybucją produkowanych w Polsce systemów oświetlenia w tych krajach. Oprawy Norlys trafiają również do wielu innych państw na całym świecie – od Azji, przez Afrykę po Australię.

Avallon wchodzi w nowy segment

– To dla nas nowy, ale niezwykle interesujący segment rynku, gdzie ciekawy design oraz brand odgrywają ważną rolę. Norlys ma w nim mocną pozycję dzięki silnej marce w segmencie premium, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Spółka ma nowoczesną bazę produkcyjną i potencjał do zwiększania sprzedaży przede wszystkim w krajach zachodnioeuropejskich. Cieszymy się, że menedżerowie Norlys dostrzegli w Avallon partnera, który wspomoże spółkę w dalszym rozwoju. Po raz kolejny nasze wieloletnie doświadczenie współpracy z menedżerami jest doceniane, i to nie tylko na polskim rynku – komentuje Agnieszka Pakulska, Partner w Avallon, odpowiedzialna za transakcję.

Norlys tworzy proste oprawy, w duchu skandynawskiego designu, zgodne z aktualnymi trendami, o jakości spełniającej wymogi niezbędne w trudnych, śnieżnych warunkach atmosferycznych. Jeśli chodzi o technologie oświetleniowe, firma współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami najnowocześniejszych rozwiązań LED.

Avallon szuka kolejnych inwestycji

– Jakość naszych produktów to wynik właściwego doboru materiałów i profesjonalnego zarządzania procesem produkcyjnym, w całości przebiegającym na terenie Europy, zgodnym ze standardami ISO. W zakładzie produkcyjnym o powierzchni ponad 18000 m2 wykorzystujemy innowacyjny park maszynowy, a nasza odlewnia jest jedną z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Naszą dumą jest własne laboratorium badawcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt najwyższej klasy do badań opraw oświetleniowych. Mamy więc mocną pozycję w branży, a dzięki współpracy z Avallon chcemy rozwijać ekspansję na kolejne rynki – mówi Leszek Kordek prezes zarządu Norlys.

Po zakupie Norlys w portfelach funduszu Avallon znajduje się jeszcze 7 innych spółek: Ceko i Wosana – z branży spożywczej, Stangl Technik – świadczący usługi instalacyjne, spółka marketingowa EDC Expert, platforma zakupowa Marketplanet, Novo Tech zajmujący się przetwórstwem polimerów oraz Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości. Równolegle Avallon aktywnie poszukuje kolejnych inwestycji. W ramach funduszu Avallon MBO III zgromadzono 137 mln EUR na ten cel.