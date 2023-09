Służby kolejowe podtrzymują zakończenie prac naprawczych w Warszawie do godz. 12 – powiedział PAP rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. W wyniku awarii sieci trakcyjnej w stolicy, występują poważne utrudnienia w ruchu pociągów.

W Warszawie, od godzin porannych, występują poważne utrudnienia w ruchu pociągów. Przyczyną jest awaria sieci trakcyjnej.

"Na miejscu nadal trwają prace naprawcze, służby podtrzymują, że do godziny 12 mają być one zakończone. Wtedy zostanie przywrócony ruch rozkładowy pociągów. Do tego czasu zmiany w komunikacji są utrzymane" - powiedział PAP rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

W czasie naprawy trakcji ruch między Warszawą Zachodnią a Warszawą Centralną odbywa się po jednym torze. Pociągi przyjeżdżają z opóźnieniem przekraczającym kilkadziesiąt minut.

