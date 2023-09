Biznes i technologie

Azerbejdżan: Liczba ofiar śmiertelnych wybuchu w składzie paliwa w Górskim Karabachu wzrosła do 125

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 19:36

Liczba ofiar śmiertelnych wybuchu w składzie paliwa, do którego doszło w poniedziałek w stolicy Górskiego Karabachu Stepanakercie wzrosła do 125; wcześniej informowano o 20 - przekazało ministerstwo zdrowia Armenii. Ciała zabitych zostały przetransportowane już z Azerbejdżanu do Armenii. Wciąż nie jest znana przyczyna tragedii.