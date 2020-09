B&P Engineering uruchomiła zautomatyzowaną linię do produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej

Firma B&P Engineering rozpoczęła produkcję na nowoczesnym obiekcie o powierzchni 5200 m2, wyposażonym w najbardziej zaawansowaną technologicznie w Europie linię produkcyjną zaprojektowaną do zautomatyzowanej produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej i stacji wyparnych.

Do grona klientów B&P Engineering należą liderzy branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej oraz kosmetycznej. Szczególne miejsce w ofercie firmy zajmują zbiorniki wytwarzane ze stali szlachetnych (nierdzewnej, jak też kwasoodpornej oraz ich pochodnych).

- Oferujemy projektowanie i budowę zbiorników różnych typów na podstawie naszych projektów, jak też realizujemy zamówienia indywidualne, według dostarczonej dokumentacji i konsultacji ze zleceniodawcą - informują przedstawiciele B&P Engineering.

Dzięki tej inwestycji firma B&P Engineering skróciła terminy wykonania projektów. W porównaniu do tradycyjnej metody zbiorniki będą powstawały trzy razy szybciej.

Infrastruktura obiektu umożliwia produkcję zbiorników oraz wyparek o średnicy od 2 do 4 metrów i maksymalnej wysokości do 27 metrów. Obiekt wyposażony został w windy obsługowe, które umożliwiają montaż izolacji na wysokości do 27 metrów.

Projektowane i produkowane przez B&P Engineering zbiorniki są najwyższej jakości, nowoczesności i zaawansowanej technologii. Są także wypadkową wieloletniego, bogatego doświadczenia popartego zapleczem technicznym oraz kompetencji zawodowych. Firma stosuje najnowocześniejsze technologie produkcji i najwyższej jakości stal nierdzewną, dzięki czemu wytwarzane zbiorniki cechuje precyzja i bardzo wysoka jakość wykonania.