B. Szydło: to, co mówi dziś prezydent Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka

Autor: PAP

Data: 19-09-2023, 22:33

To, co mówi dziś prezydent Wołodymyr Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka - oceniła b. premier, europosłanka PiS Beata Szydło odnosząc się do fragmentu wystąpienia prezydenta Ukrainy na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.