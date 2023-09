11 proc. firm transportowych w III kwartale br. liczy na poprawę swojej kondycji finansowej – wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego Credit Agricole. Pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z inflacją boi się 47,5 proc. przedsiębiorstw - dodano.

Zgodnie z Barometrem Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) Credit Agricole, 62,5 proc. firm transportowych w III kwartale br. planuje podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach, a prawie 13 proc. planuje je zwiększyć. Jak wskazano, jest to najwyższy wynik od IV kwartału 2021 r. (29 proc.), a do tej pory w poprzednich odczytach wyniki oscylowały na poziomie kilku procent.

Niemal 14 proc. firm liczy w III kwartale br. na większe przychody, niż miało to miejsce w II kwartale - podano. "Trzy miesiące wcześniej nikt nie udzielił takiej odpowiedzi" - zauważono. Jest to także najwyższy wynik od II kw. 2022 r. (29 proc.). Dodano, iż 74 proc. respondentów spodziewa się podobnego poziomu sprzedaży co w poprzednim kwartale.

"Stabilnie jest także w obszarze +płynność finansowa+. 77,5 proc. uważa, że w najbliższych miesiącach będzie na takim samym poziomie, co w minionych miesiącach, a 11 proc. liczy na polepszenie kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa" - wynika z Barometru EFL.

Na negatywny wpływ wojny na działalność firmy wskazuje 15 proc. ankietowanych. Jak zauważono, jest to grupa dwukrotnie większa niż w II kw. (7,5 proc.). Zaznaczono, że więcej firm transportowych obawia się inflacji: 47,5 proc. przedsiębiorstw boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z inflacją. "Jest to wynik aż o 15 p.p. wyższy niż trzy miesiące wcześniej" - podkreślono.

"W HoReCa (łączne określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego - PAP) tak odpowiedziało aż 59 proc. zapytanych, w handlu - 59 proc., w przemyśle 41 proc., w budownictwie 41 proc., a w usługach 52 proc." - stwierdzono.

Jak poinformowano, wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kw. 2023 roku wyniosła 48,1 pkt. i jest o 0,4 pkt. wyższa niż w II kwartale 2023 roku. Wartość subindeksu EFL dla branży transportowej wyniosła 49,7 pkt., co oznacza spadek o 0,8 pkt. kw/kw.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 czerwca br.