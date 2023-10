Biznes i technologie

Badanie: 34 proc. pracowników na całym świecie zamierza zmienić pracę

Autor: PAP

Data: 09-10-2023, 14:01

34 proc. pracowników na całym świecie w perspektywie roku jest skłonnych do zmiany miejsca pracy, co oznacza spadek o 9 pp. rdr – wynika z badania EY "Work Reimagined Survey". 57 proc. firm i 47 proc. pracowników wskazuje, że osłabienie gospodarcze obniża chęć do zmiany zatrudnienia – dodano.

34 proc. pracowników na całym świecie zamierza zmienić pracę /fot. Unsplash