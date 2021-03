Badanie: 38 proc. firm eventowych może zawiesić lub zamknąć działalność

Brak wigilii firmowych i imprez mikołajkowych to kolejny cios w branżę kreatywną

Jak przypomniała Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW), przed wybuchem pandemii w Polsce w 2019 r. w spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni, wzięło udział ponad 16,3 mln uczestników z kraju i zagranicy, ponad 3 mln brało udział w targach, a ok. 29 mln chociaż raz w roku uczestniczyło w imprezie masowej.

Co roku odbywało się również prawie 70 tys. różnych wydarzeń artystycznych i rozrywkowych dla 16 mln widzów. Branże te łącznie generowały ok. 15 proc. PKB, dając ponad 1 mln miejsc pracy w Polsce (zgodnie z badaniami branżowymi oraz danymi GUS). W tym typowo usługowym sektorze 72 proc. to mikro firmy, 27 proc. małe i średnie przedsiębiorstwa, a 1 proc. firmy duże - podała Rada.

Wskazała, że ze struktury zatrudnienia na 2019 r. wynika, że w firmach przemysłu spotkań i wydarzeń 20 proc. osób zatrudnionych było na umowy o pracę, a 80 proc. na kontrakty managerskie, umowy zlecenia, o dzieło i inne formy umów B2B.

Z najnowszego badania Rady wynika, że wszystkie ankietowane podmioty odnotowały w związku z pandemią COVID-19 spadek przychodów w okresie marzec 2020 - luty 2021. "Średni spadek liczby projektów zrealizowanych w roku 2020 w stosunku do 2019 to 82 proc., a średni spadek rocznych przychodów w tym okresie wyniósł 73 proc. Blisko 2/3 ankietowanych wskazało, że w tym czasie miało problem z utrzymaniem płynności finansowej, ale tylko 34 proc. firm zdołało zaciągnąć pożyczkę lub kredyt na komercyjnych zasadach" - czytamy.

Rada podała, że pomoc rządowa pozwoliła średnio na pokrycie 28 proc. strat, mimo wysokiego procentowego udziału firm w części programów pomocowych.

Według Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Małgorzaty Musiał-Bzowskiej, efektem relatywnie niewielkiej wielkości otrzymanej pomocy oraz konieczności obniżenia kosztów jest spadek zatrudnienia w 2020 roku, w ujęciu rdr, sięgający 63 proc. "Przy czym spadek zatrudnienia osób na umowę o pracę sięgnął 26 proc., pozostałych firmach - 72 proc." - wskazała.

Rada podała, że biorąc pod uwagę formę pomocy rządowej, największy odsetek firm evenowych skorzystał ze wsparcia w ramach tzw. tarczy branżowej (79 proc.), wiosennych pożyczek bezzwrotnych 5 tys. zł (76 proc.), tarczy finansowej PFR 1.0 (66 proc.). Z tarczy finansowej PFR 2.0 skorzystało 46 proc.